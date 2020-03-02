Kütahya tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü

KÜTAHYA'nn Tavşanlı ilçesinde Muhammet Kutlu (21), tartıştığı Mehmet Akkaş'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Akkaş hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan katil zanlısı Kutlu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesinde özel bir şirkette çalışan Muhammet Kutlu, gece tütün satan bir işyerinde Mehmet Akkaş ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Kutlu, bıçakla Akkaş'ı ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akkaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Muhammet Kutlu ise Tavşanlı- Kütahya çevre yolu üzerindeki bir AVM otoparkında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.