KÜTAHYA Tavşanlı'da karantinadan çıkan berberler hizmete başladı - Son Dakika

Tavşanlı'da karantinadan çıkan berberler hizmete başladı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde denetime giden ekipte yer alan doktorun Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 50 berber, sürelerinin dolması ve 2 kez uygulanan testlerinin negatif çıkması üzerine yeniden işyerlerini açarak hizmet vermeye başladı.

Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan berber ve kuaförler geçen Mayıs ayında yeniden açılarak hizmet vermeye başlamıştı. Ancak ilçedeki berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorda, belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca, denetime gittiği 50 berber İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük ev karantinasına alınarak test yapıldı. İki kez uygulanan testlerin negatif çıkması ve karantina sürelerinin bitmesinin ardından 50 berber işyerlerini yeniden açarak hizmet vermeye başladı.

Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli meslektaşları ile birlikte 14 gün karantinadan sonra tekrar faaliyete geçtiklerini söyledi. Yayınlanan genelgelerle beraber tedbirlerin alındığını anlatan Düvenli, 'Şimdi tekrar sağlıklı bir şekilde gereken tedbirleri de alarak çalışmaya başladık. Hiçbir şekilde üstüne basarak söylemek istiyorum ki berber ve kuaförlerimizde virüs söz konusu değildir. Şu anda gündelik yaşantımızda en hijyenik yerlerden olanın en başında salonlarımız gelmektedir. Belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından bizlere sağlanan dezenfektasyonlar ile her müşteriden sonra koltuklarımız, tezgahlarımız, kullanmış olduğumuz araç ve gereçlerimiz itina ile dezenfekte edilmektedir. Her müşterimiz için tek kullanımlık havlu ve önlükler de kullanmaktayız. Hiçbir şekilde salonlarımızda sıkıntılarımız yoktur. Bugünlerde gidilebilecek ortamlar berberler ve kuaförlerdir' dedi.

Yeniden hizmete başlayan berberlerden Ercan Öz ise iki kez test yapıldığını ve sonuçların negatif olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

'Tavşanlımızda denetimler yapıldığı sırada tedbir amaçlı 14 gün karantina altına alındık. Fakat bu süreçte karantina altına alınan tüm meslektaşlarımız da negatif sonuç aldı. Bu süreç sonunda tekrar işyerlerimizi açtık ve en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Halkımız gönül rahatlığı ile traş olabilir'

Müşterilerden Mustafa Nuri Özer da herhangi bir endişe taşımadan berbere geldiğini söyleyerek, 'Berberlerimiz karantina sürecinden çıktı. Uzun zamandan bu yana traş olamıyordum. Şimdi çok mutluyum. Gelirken de herhangi bir endişe taşımadım' diye konuştu.