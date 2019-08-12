KÜTAHYA Tavşanlı'da orman yangını -1
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Tavşanlı'da orman yangınıOğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Tavşanlı'da orman yangını Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:24 Kaynak: DHA
Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.
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