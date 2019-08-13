KÜTAHYA Tavşanlı'da orman yangını

Tavşanlı'da orman yangınıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü Değirmen deresi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayılırken, Tavşanlı Orman işletme Müdürlüğü 10 arazözle yerden, 3 helikopter ile de havadan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tavşanlı'da orman yangını

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü Değirmen deresi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayılırken, Tavşanlı Orman işletme Müdürlüğü 10 arazözle yerden, 3 helikopter ile de havadan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklığındaki Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçip yerden 10 arazözle, havadan ise 3 helikopterle yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrıldı. Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekiyor.

Eğriöz köyünde oturan Süleyman Kaynar, yangının çok geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, "Yangını haber aldığınızda kendi aracımla gitmeye çalıştık. Ancak araçla gidilebilecek bir yerde değil. Bir çok yerde alevler var" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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