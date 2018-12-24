Kütahya Tavşanlı'da Sis Kazası 2 Yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Tavşanlı - Çavdarhisar
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Saide Uğur yönetimindeki 07 NML 88 plakalı otomobil ile Hüseyin Tetik'in kullandığı 43 U 3205 plakalı otomobil yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. 2 otomobil, çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole uçarak ters döndü. Kazada 43 U 3205 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Tetik ile yanında oturan kızı Merve Tetik yaralandı. Yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer otomobilin sürücüsü Saide Uğur yaralanmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:46 Kaynak: DHA
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