Son Dakika Haberleri: Kütahya Tavşanlı'da Sis Kazası 2 Yaralı

Kütahya Tavşanlı'da Sis Kazası 2 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Tavşanlı - Çavdarhisar karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Saide Uğur yönetimindeki 07 NML 88 plakalı otomobil ile Hüseyin Tetik'in kullandığı 43 U 3205 plakalı otomobil yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. 2 otomobil, çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole uçarak ters döndü. Kazada 43 U 3205 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Tetik ile yanında oturan kızı Merve Tetik yaralandı. Yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer otomobilin sürücüsü Saide Uğur yaralanmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:46 Kaynak: DHA

Kütahya, Tavşanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:20:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Tavşanlı'da Sis Kazası 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]