Kütahya Tavşanlı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik"

09.05.2022 10:07
Kütahya Tavşanlı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince yapılan etkinliğine Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selahi Kayar, Emniyet ve Jandarma trafik personeli katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Trafik Haftası nedeni ile hayata geçirilen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganının etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlendi. Denetim Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz koordinesinde ilçede trafiğin akıcı olduğu caddelerde gerçekleşti.

Denetim sırasında gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından vatandaşlara ve sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı, broşür dağıtıldı. - KÜTAHYA

Kütahya Tavşanlı'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik
Kütahya Tavşanlı'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik
Kütahya Tavşanlı'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik
Kütahya Tavşanlı'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik

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Trafik Haftası, Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Tavşanlı'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" - Son Dakika
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