Kütahya Teknokent Doruk'u Türkiye Şampiyonasına Uğurladı - Son Dakika

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kütahya Teknokent Doruk'u Türkiye Şampiyonasına Uğurladı Kütahya Tasarım Teknokent Kuluçka Merkezi'ni 2021 TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda temsil edecek 11 yaşındaki Doruk Cengiz için uğurlama töreni düzenlendi.

Genç girişimci Doruk Cengiz için Kütahya Teknokent'ten TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'na uğurlandı.

Teknokent Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Doruk Cengiz'le beraber Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz katıldı.

Doruk Cengiz, TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası için kendisini iyi hissettiğini söyledi ve "Şampiyonaya seçildim. Önümde üç tane eleme yarışı var. Onlara katılacağım. Yaptığım drone'lara güveniyorum" dedi.

PROF. DR. UYSAL: GENÇLERİMİZİ BİLİME, TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMEK İSTİYORUZ

Törende ilk sözü alan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, genç girişimciyi tebrik ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

Doruk Kütahyamızın iftihar ettiği, henüz 11 yaşında olan bir kardeşimiz. Kendisi, drone teknolojisi sahasında, yazılım ve parça imalatı konusunda çok iyi bir noktada. Şu anda hem üç boyutlu yazıcılarla drone parçalarını üretiyor hem de kodlamasını yapıyor. Kütahyamızı ve üniversitemizi temsilen TEKNOFEST yarışlarına katılacak. Kendisini tebrik ediyoruz. Biz gençlerimizi bilime, teknolojiye yönlendirmek istiyoruz. Biz Doruk'tan milletimiz adına çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Doruk istikbal vadeden bir gencimiz. Doruk'a TEKNOFEST yarışlarında başarılar diliyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak da her zaman Doruk'un yanında ve beraberinde olacağız.

PROF. DR. ÖZ: DORUK TEKNOKENTİMİZ VE ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN BİR DEĞER

Rektörümüzün ardından söz alan Prof. Dr. Ersan Öz, şu ifadeleri kullandı:

Biz Doruk ile ilk tanıştığımız anda hazinenin farkına vardık. Ailesi bilinçli ve Doruk da bu bilinçli ailede yetişmiş ve 9 yaşında bu faaliyetlere başlamış. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından malzeme temin ederek bu faaliyetlerine devam etmiş. Şu ana kadar kendisine ait 8 drone var. Yakın zamanda yapılan yarışlarda 129 kişiden 7. oldu. Biz kendisinin dereceye girmesinin haricinde drone milli takımına da seçileceğine inanıyoruz. Doruk hem teknokentimiz, hem üniversitemiz hem de Kütahyamız için bir değer. Biz buna inanıyoruz. Doruk'u yetiştiren ailesine teşekkür ediyoruz.

GAYRET: DORUK DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK

Toplantıda son sözü alan Feyzullah Gayret ise bu toplantıya katılmaktan memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Doruk'a başarılar diliyorum. Hem kendisine hem de ülkemize ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hem Doruk'u, hem ailesini hem de destek veren üniversitemize teşekkür ediyorum. Doruk'un daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak üniversitemiz ile ciddi iş birlikleri yapıyoruz ve bunu da sürdürmeye devam edeceğiz.

Toplantının ardından Doruk Cengiz, sınırsız hareket kabiliyetine sahip, yüksek hızlı, 250 km hız ile 3 saniyede yerden 300 m. yüksekliğe çıkabilen ve 8 km menzilli drone ile kısa bir gösteri uçuşu yaptı. Rektörümüz de bu gösteriyi drone'un üstündeki kameraya bağlanan gözlük ile deneyimledi.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 29 Haziran 2021, Salı/ 37 defa okundu.

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