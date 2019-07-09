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KÜTAHYA Teras çatında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

25 dakika önce

Teras çatında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdüKütahya'da 4 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın kısa sürede büyürken, apartman boşaltıldı.

KÜTAHYA Teras çatında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, System.String[]
Teras çatında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Kütahya'da 4 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın kısa sürede büyürken, apartman boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, apartman sakinleri çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.
Saray Mahallesi 2'nci Gümüşeşik Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın terasında gece 03.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangının olduğu apartman ve yan binayı boşaltıldı. Çinigaz ekipleri doğalğazı, elektrik ekipleri sokaktaki elektrik akımını kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerinde yangın çıkanlar sokak ortasında itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:04 Kaynak: DHA
Kütahya, İtfaiye, Güncel
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