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Kütahya tır'la çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı+

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesi kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den Tavşanlı ilçe merkezine giden Nedim Çilenti (43) yönetimindeki 06 BS 4694 plakalı TIR ile Mustafa Bayazıt (41) yönetimindeki 43 UT 620 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Bayazıt ile araçtaki Filiz Bayazıt (36), Mehmet Ertürk (43), Eren Bayazıt (10), Havva Bayazıt (18) ve Ayşe Ertürk (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya tır'la çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı+

Balıkesir, Tavşanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
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