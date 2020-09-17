KÜTAHYA TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

KÜTAHYA TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi

TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiKÜTAHYA'da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

KÜTAHYA TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi

KÜTAHYA'da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Ürettiği enerji ile 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Yıldırım, makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın üniversite bitirme teziyle başlayan hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimin en büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum? dedi.

Ev kadını Yasemin Yıldırım, katıldığı TKDK toplantılarından etkilenerek, güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi. Makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın da 20 yıllık hayali olan santral için proje hazırlayan Yasemin Yıldırım, yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kurarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.

Nişanlı oldukları dönemde eşi Aykut Yıldırım'ın makine mühendisliği eğitimi aldığını ve bitirme tezi olarak da yenilenebilir enerji sistemiyle ilgilendiğini anlatan Yasemin Yıldırım, eşinin hayali olan sistemi kurduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Eşi Aykut Yıldırım'a doğum gününde proje ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söyleyen Yasemin Yıldırım, "Eşim makine mühendisi, biz nişanlıyken üniversite son sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal ettiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum. Eşimin doğum günü 18 Mart o gün evraklarımızı vererek bu işe başladım ve eşime çok büyük bir doğum günü sürprizi oldu. Eşimin desteği çok oldu. Kararımızı verdik ve Sabuncupınar Seydiköy'de GES santralimizi kurduk. Bir arazimiz vardı ve burayı değerlendirdik. 350 bin dolarlık bir yatırım yaparak ilimize katkı sağladık. Bin 320 adet güneş panelimiz, 12 adet invertör var. Yılda 500 bin kilovat üretimimiz oluyor. Günlük 300 hanenin elektriğini karşılayabiliyoruz. Bir kadının başaramayacağı bir iş değil. Yapmak istedikten sonra yapabilirsiniz azimle her şeyin üzerinden gelinebilir. İleride tesisin kapasitesini yükseltmeyi hedefliyoruz? dedi.

Makine mühendisi olan Aykut Yıldırım ise eşi Yasemin Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. O dönemler elektrik üretiminin sadece İzmir Çeşme de bir tesiste yapıldığını kaydeden Aykut Yıldırım, "1999 yılında üniversitede makine mühendisliği bölümünden mezun olmam için bitirme tezimi rüzgar tribünü ile elektrik üretimiydi. Başarılı şekilde tezimizi yaparak mezun olduk. O zamanlar sadece İzmir Çeşme'de bulunuyordu ve tek bir tesisti. O hayalimi eşim bu tesisi kurmakla gerçekleştirmiş oldu. Beni de çok mutlu etti? diye konuştu.

TESİS, 300 HANEYE ELEKTRİK SAĞLIYOR

Yasemin Yıldırım'ın TKDK hibe desteğiyle kurduğu GES, merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Seydiköy'de yaklaşık 300 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Yasemin Yıldırım, Enerji, TKDK, Ges, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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