Kütahya torununu sevindirmek için yaptığı bez bebeklerle devlet sanatçısı oldu - Son Dakika

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Kütahya torununu sevindirmek için yaptığı bez bebeklerle devlet sanatçısı oldu
6 saat önce
KÜTAHYA Torununu sevindirmek için yaptığı bez bebeklerle devlet sanatçısı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
KÜTAHYA Torununu sevindirmek için yaptığı bez bebeklerle devlet sanatçısı oldu
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