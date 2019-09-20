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Kütahya traktörle çöpleri çaya boşalttı

11 dakika önce

Traktörle çöpleri çaya boşalttıKütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde, bir düğünden kalan artık yemeklerin bulunduğu çöp poşetlerini kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi traktörle getirerek, Adranos çayına boşalttı.

Traktörle çöpleri çaya boşalttı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde, bir düğünden kalan artık yemeklerin bulunduğu çöp poşetlerini kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi traktörle getirerek, Adranos çayına boşalttı. Mesire alanında piknik yapanların uyarlarına aldırış etmeyen traktör hakkında jandarma ekiplerine şikayette bulunuldu.

Domaniç ilçesine bağlı Güney köyde bir düğünden sonra, kalan yemek artıkları çöp poşetlerine toplandı. Ardından bir traktörün arkasında yüklenen çöpler, kimliği henüz tespit edilemeyen bir traktör sürücüsü tarafından mesire alanından geçen Adranos çayına getirdi. Traktör römorkunda bulunan çöpleri herkesin gözü önünde çaya boşaltan sürücü daha sonra oradan ayrıldı. Mesire alanında piknik yapanlar ise jandarma ekiplerine traktör sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya traktörle çöpleri çaya boşalttı

Kütahya, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
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