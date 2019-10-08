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Kütahya Ülkü Ocaklarından eğitim akademisi

1 saat önce

Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Akkoç, geleneksel hale getirdikleri eğitimi akademilerini bu yıl da 'Hoca Ahmet Yesevi Eğitim Akademisi' adıyla başlattıklarını bildirdi.

Kütahya Ülkü Ocaklarından eğitim akademisi, System.String[]

Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Akkoç, geleneksel hale getirdikleri eğitimi akademilerini bu yıl da 'Hoca Ahmet Yesevi Eğitim Akademisi' adıyla başlattıklarını bildirdi.


Akkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları'nın eğitim, kültür ve sosyal çalışmalara büyük önem verdiğini söyledi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak önceki yıllarda başlattıkları eğitim akademilerinin bir yenisini daha bu yıl gerçekleştirdiklerini belirten Akkoç, "Eğitim akademimizi oturumlar şeklinde planladık. 10 oturum şeklinde yapılacak eğitimlerimize akademisyenler başta olmak üzere birçok konuşmacıyı gençlerimizle buluşturuyoruz. Eğitimler sonunda ödül ve sertifika takdimi ile kapanışı gerçekleştireceğiz." dedi.

Bir süre önce taşındıkları yeni Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binasını da gazetecilere tanıtan Akkoç, eğitim faaliyetlerinin ağırlıkta olacağı yeni yerlerine kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ahmet Yesevi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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