Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Afyonkarahisar'daki bazı ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'ın Olucak Mahallesi'ndeki bazı ailelere gıda yardımı yapıldı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ay belli günlerde ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolilerini ulaştırdıklarını söyledi.

Kolilerin ihtiyaç sahibi ailenin nüfus sayısına göre düzenlendiğini belirten Aydın, "Kütahya Bölge Müdürlüğü olarak bölgede bulunan bütün illerde toplam 250 ihtiyaç sahibi aileye bu yardımları düzenli olarak ulaştırmaktayız. Bu yardımlar Türkiye'de 81 ilde aynı şekilde devam etmektedir." dedi.

Bunların yanında, ihtiyaç sahibi olup herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, yüzde 40 sakatlık raporu olan kişilere de aylık 914 lira maaş yardımı yapıldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Ayrıca ortaöğretim öğrencilerine 75 lira, üniversite öğrencilerine 300 lira olmak üzere aylık burslar verilmektedir. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, bölge müdürlüğü kapsamında olan Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'da da bu belirtilen yardımlar her ay düzenli olarak yapılmaktadır."