Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 800 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde ihtiyaç sahibi 700'er aileye her ay düzenli olarak kuru gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 81 ildeki yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Vakıfların sosyal yardımlaşma ve dayanışmada önemli yere sahip olduğunu kaydeden Aydın, şunları kaydetti:

"Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bağlı illerimiz olan Kütahya, Afyon, Uşak ve Eskişehir'de her ay ihtiyaç sahibi 700'er ailemize yardım yapıyoruz. Biz Yıldırım Beyazıt Han'ın döneminde belirlediği hayır şartlarında yardım dağıtıyoruz. Bu yardımları Yıldırım Beyazıt Han'ın adına yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş, bir emanetin yerine getirilmesidir."

Aydın, gıda yardımının devletin ilgili kurumlarınca tespit edilen ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırıldığını sözlerine ekledi.