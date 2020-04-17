Kütahya Valiliği 70 bin adet maske dağıtacak - Son Dakika

Kütahya Valiliği 70 bin adet maske dağıtacak
6 saat önce
Kütahya Valiliği, halka 70 bin adet ücretsiz maskenin dağıtımına başlandığını duyurdu.
Kütahya Valiliği, halka 70 bin adet ücretsiz maskenin dağıtımına başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında maskesiz girişe izin verilmeyen sağlık kurumları başta olmak üzere diğer kamu kurumları ve kuruluşlarına girişte tıbbi maskesi olmayan vatandaşlara maskeleri Valiliğimizce ücretsiz veriliyor. İlk etapta 70 bin adet maskenin dağıtımına başlanmıştır.Uygulama noktalarında yapılan kontrollerde sürücü ve yolcular Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirilirken araçta maskesi olmayan tüm sürücü ve yolculara emniyet ve jandarma personeli tarafından ücretsiz maske veriliyor. Tıbbi maske talebinde bulunan 10 ve üzeri çalışanın olduğu iş yerlerinde de ücretsiz maske dağıtımına başlandı. İş yerlerinde ilk etapta 30 bin adet tıbbi maske ücretsiz dağıtılacaktır.Pazar yerleri, otobüs durakları, işlek cadde ve sokaklar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda ücretsiz maskeler ise Kütahya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dağıtılmaktadır. Öte yandan vatandaşlarımız bireysel olarak e-devlet üzerinden ücretsiz maske talep edebilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın planlayacağı tarihten itibaren 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımızın eczanelerden bedelsiz olarak dağıtılacak maskeleri temin etmek için cep telefonlarına gelen mesajdaki kod ile başvurmaları gerekmektedir. Uygunluğun onaylanması halinde eczane tarafından on gün için beş adet maske vatandaşlarımıza ücretsiz olarak teslim edilecektir" denildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:27 Kaynak: İHA
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