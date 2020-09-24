Kütahya Valiliği'nden telefon yoluyla dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Kütahya Valiliği'nden telefon yoluyla dolandırıcılık uyarısı

Kütahya Valiliği, vatandaşları telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kütahya Valiliği'nden telefon yoluyla dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Kütahya Valiliği, vatandaşları telefon yoluyla dolandırıcılığa karşı uyardı.

Dolandırıcılık suçunun en genel anlamıyla, bir kişiyi çeşitli hilelerle aldatarak, kendisine ya da başkasına menfaat sağlamak amacıyla yapılan kasıtlı eylemler olduğu belirtilen Valilik açıklamasında," Dolandırıcılık suçu, türlerine göre farklılık göstermektedir. Ülkemiz genelinde en yaygın olarak karşılaşılan dolandırıcılık yöntemi "Kontör/Para Dolandırıcılığı" şeklinde gerçekleştirilen ve telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıktır. Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında, şüpheliler, gelişen teknolojik imkanları kullanarak, mağdurları telefon ile arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtmaktadırlar. Bu kişiler bir takım gerçek dışı vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, vatandaşlarımızın iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırmaktadırlar" denildi.

Açıklamada, "Kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları şahıslara, terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, Terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiği, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği, operasyon bitimi parayı iade edecekleri, gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar. Bunların yanı sıra dolandırıcı şahıslar kullandıkları çeşitli bilgisayar programları sayesinde vatandaşlarımızın telefon ekranında 155 Polis imdat tarafından aranıyor gibi gözükecek şekilde arama yaparak güvenlerini kazanmaktadırlar. Hatta polis ekiplerini, sahte ihbarlarla aradıkları vatandaşın ikamet bölgesine yönlendirip senaryolarının inandırıcılığını sağlamaktadırlar. Daha sonraki aşamalarda ise verdikleri hesap numaralarına paranızı havale etmenizi ya da para ve altınlarınızı çöp kutuları, park veya sokaklara bırakmanızı istemektedirler. Bu yöntemler dışında, vatandaşlarımızın telefon numaralarına "hediye kazandınız" ya da "çekiliş kazandınız" gibi SMS'ler atarak, vergi veya kargo ücreti adı altında para talep etmektedirler. Ayrıca dolandırıcılar telefonla sizi arayarak sağlık veya hayat sigortanızın yenilenmesi için para yatırmanızı isteyerek de dolandırabilmektedirler. Telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamak için, polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını katiyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini Polis, Savcı, Asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 112 Acil Çağrı ihbar hattını arayın ya da en yakın Emniyet Birimine müracaat edin" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Valiliği'nden telefon yoluyla dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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