Motivasyon tırı devlet korumasındaki çocuklar için Amasya'da - Son Dakika
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Motivasyon tırı devlet korumasındaki çocuklar için Amasya'da

05.08.2022 17:39
Motivasyon tırı devlet korumasındaki çocuklar için Amasya'da

Kütahya Valiliğince yürütülen "Motivasyon Tırı Eğitim Projesi" kapsamında Amasya'ya gelen tırda, devlet korumasındaki çocuklar hem keyifli dakikalar geçirdi hem de bilim ve teknolojiyle buluştu.

Kütahya Valiliğince yürütülen "Motivasyon Tırı Eğitim Projesi" kapsamında Amasya'ya gelen tırda, devlet korumasındaki çocuklar hem keyifli dakikalar geçirdi hem de bilim ve teknolojiyle buluştu.

Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi önünde konuşlanan tırda, 6-14 yaşlarındaki dezavantajlı çocukların motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesi için eğitimler verildi.

Program sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında 7 ilde 15 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Tıra gelen çocuklara 100. yılı kutlanan Dumlupınar Zaferi'nin anlatıldığını ve çeşitli eğitimlerin verildiğini ifade eden Armağan, "Biliyorsunuz Kütahya kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Büyük zaferin 100. yılında bu ruhu öğrencilerimize hem aktarmak hem de bu süreci onlarla paylaşmak adına bugün buradayız. Çocuklarımıza tarihimizi anlatıyoruz. İletişim eğitimleri veriyoruz. Çocuklarımızın iletişim yönlerini geliştirerek kendilerini ifade edebilmelerini istiyoruz, ayakta nasıl duracaklarını öğretiyoruz. Çocuklarımızı hem eğitiyoruz hem de eğlendiriyoruz." diye konuştu.

Armağan, Amasya'dan sonra Sivas, Erzurum ve Ankara'da da çocuklarla buluşacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Dumlupınar, Kütahya, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motivasyon tırı devlet korumasındaki çocuklar için Amasya'da - Son Dakika

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