Kütahya Valiliğinin Motivasyon Tırı, Beypazarı'na geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Valiliğinin Motivasyon Tırı, Beypazarı'na geldi

30.09.2022 19:40

Kütahya Valiliğince yürütülen "Motivasyon Tırı Eğitim Projesi" kapsamında Türkiye turunda olan tır, Beypazarı'na geldi.

Kütahya Valiliğince yürütülen "Motivasyon Tırı Eğitim Projesi" kapsamında Türkiye turunda olan tır, Beypazarı'na geldi.

Beypazarı Şehit Samet Üstüner Ortaokulu ve Şehit Serkan Çağlan İlkokulu bahçelerine konuşlandırılan tırda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından öğrenciler için çeşitli oyun ve gösteriler düzenleniyor.

Tırdaki gösterileri Kaymakam Oktay Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da izledi.

Erdoğan, uygulamanın Beypazarı ilçesinde gösterilmesi dolayısıyla Kütahya Valiliği ile Armağan'a teşekkür etti.

Armağan ise motivasyon tırında çocuklara çeşitli gösteriler sunduklarını, zaman zaman da onları hayalleriyle de baş başa bıraktıklarını söyledi.

Vali Ali Çelik'in himaye ve desteğiyle Türkiye'de farklı illerde on binlerce çocuğa ulaştıklarını anlatan Armağan, "Çocuklarımızı motive etmemizin ardından ellerinde bulunan renkli kağıtlara hayallerini çiziyorlar ve sonunda da hayallerini bir uçak yaparak, hep birlikte geleceğe doğru uçuruyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak WASHINGTON - ABD'yi ziyaret eden Türk heyetinden parlamenter diplomasinin olumlu sonuç getirdiği vurgusu WASHINGTON - ABD'yi ziyaret eden Türk heyetinden parlamenter diplomasinin olumlu sonuç getirdiği vurgusu ABD'yi ziyaret eden Türk heyetinden parlamenter diplomasinin olumlu sonuç getirdiği vurgusu ABD'yi ziyaret eden Türk heyetinden parlamenter diplomasinin olumlu sonuç getirdiği vurgusu
Kaynak: AA

Beypazarı, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Valiliğinin Motivasyon Tırı, Beypazarı'na geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 3 aylık tatilin ardından mesaiye başlayacak TBMM'de gündem sosyal medya düzenlemesi
01:02 4 bölgeyi ilhak kararı alan Putin'e dünya ülkelerinden kınama mesajı yağdı
00:14 Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı
00:11 Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:52 BMGK'nın Ukrayna topraklarını ihlak edilmesini kınayan taslağı daimi üye Rusya tarafından veto etti
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Cumhurbaşkanımızı adayımızın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:29 Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 02:44:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Valiliğinin Motivasyon Tırı, Beypazarı'na geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement