Kütahya Valiliğinin Motivasyon Tırı, Beypazarı'na geldi

Kütahya Valiliğince yürütülen "Motivasyon Tırı Eğitim Projesi" kapsamında Türkiye turunda olan tır, Beypazarı'na geldi.

Beypazarı Şehit Samet Üstüner Ortaokulu ve Şehit Serkan Çağlan İlkokulu bahçelerine konuşlandırılan tırda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından öğrenciler için çeşitli oyun ve gösteriler düzenleniyor.

Tırdaki gösterileri Kaymakam Oktay Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da izledi.

Erdoğan, uygulamanın Beypazarı ilçesinde gösterilmesi dolayısıyla Kütahya Valiliği ile Armağan'a teşekkür etti.

Armağan ise motivasyon tırında çocuklara çeşitli gösteriler sunduklarını, zaman zaman da onları hayalleriyle de baş başa bıraktıklarını söyledi.

Vali Ali Çelik'in himaye ve desteğiyle Türkiye'de farklı illerde on binlerce çocuğa ulaştıklarını anlatan Armağan, "Çocuklarımızı motive etmemizin ardından ellerinde bulunan renkli kağıtlara hayallerini çiziyorlar ve sonunda da hayallerini bir uçak yaparak, hep birlikte geleceğe doğru uçuruyoruz." dedi.