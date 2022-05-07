Kütahya Valiliğinden Büyük Zafer'in 100. yılına özel "Hatıra Künyesi" - Son Dakika
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Kütahya Valiliğinden Büyük Zafer'in 100. yılına özel "Hatıra Künyesi"

07.05.2022 17:11
Kütahya Valiliğinden Büyük Zafer'in 100. yılına özel "Hatıra Künyesi"

Kütahya Valiliği, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına özel "hatıra künyesi" oluşturma uygulamasını hayata geçirdi.

Kütahya Valiliği, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına özel "hatıra künyesi" oluşturma uygulamasını hayata geçirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 100. yılına özel hazırlanan hatıra künyesi www.zaferinyuzuncuyili.com web sitesinden oluşturulabilecek.

Ekrana ad, soyad, şehir ve kan grubu bilgileri girildikten sonra oluşturulan hatıra künyesi, sosyal medyada #BüyükZaferYüzYaşında etiketiyle paylaşılabilecek.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, herkesi hatıra künyesi oluşturmaya davet etti.

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Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya Valiliği, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Valiliğinden Büyük Zafer'in 100. yılına özel 'Hatıra Künyesi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya Valiliğinden Büyük Zafer'in 100. yılına özel "Hatıra Künyesi" - Son Dakika
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