Kütahya Valiliğinden Porsuk Çayı'nın kirletildiği iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya Valiliğinden Porsuk Çayı'nın kirletildiği iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Kütahya Valiliğinden Porsuk Çayı'nın kirletildiği iddialarına ilişkin açıklama

6 saat önce

Kütahya Valiliği, Porsuk Çayı'nın kirletildiği iddialarına ilişkin atık sulardan kaynaklı olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Kütahya Valiliğinden Porsuk Çayı'nın kirletildiği iddialarına ilişkin açıklama, System.String[]

Kütahya Valiliği, Porsuk Çayı'nın kirletildiği iddialarına ilişkin atık sulardan kaynaklı olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ulusal, yerel ve sosyal medyada yer alan haberlerde, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mesut Sadık Yurtman tarafından yapılan basın açıklamasında, Kütahya'da bazı fabrikaların arıtma yapmadığı veya arıtma tesislerini zaman zaman çalıştırmadan atıksu deşarjı yaparak Porsuk Çayı'nı kirlettiğine dair iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberde yer alan fabrika ve işletmelerle Kütahya Belediye Başkanlığının 1. ve 2. Organize Sanayi bölgelerinin tamamında atıksu arıtma tesislerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tarafımızdan atık su arıtma tesislerine, çevre izni kapsamında rutin denetimlerle birlikte ani denetimler de yapılarak atık sularından numuneler alınıp Bakanlığımızca akredite olmuş laboratuvarlarda analizleri yaptırılmaktadır. Bu doğrultuda Porsuk Çayı'na atıksu deşarjı bulunan tesislerin analiz sonuçlarında bir olumsuz durum olması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çevre mevzuatı kapsamında gerekli idari işlemler yapılmaktadır. 2019 yılında ve 2020 yılı içinde bugüne kadar söz konusu firmaların atık sularından kaynaklı olumsuz bir durum tespit edilmemiştir."

Söz konusu habere istinaden 13 Şubat 2019'da da haberde ve basın açıklamasında bahsi geçen mahalle, sanayi tesisleri, ilgili süt fabrikası ve Halıcılar ve Kimyacılar Sitesi'ne yerinde denetim yapıldığı, çevre mevzuatı kapsamında olumsuz bir durum tespit edilmediği, Felent ve Porsuk çaylarında kirlenmeye sebebiyet veren kontrolsüz atık su deşarjına rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, "20 Mart 2013'te yürürlüğe giren Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri gereğince ilgili kurum ve kuruluşlarımız görevlerini titizlikle yerine getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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