Kütahya Valisi Ali Çelik, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti.

Vali Çelik, kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Aksoy, Vali Çelik'e AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bastırılan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.