Kütahya Valisi Ali Çelik, çocuklarla bayramlaştı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerini ziyaret eden Çelik, çocuklarla sohbet ederek hayallerini ve hedeflerini dinledi.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı Uluçınar Çocuk Evini de ziyaret eden Çelik, 13-18 yaş grubu kızlarla da bayramlaştı.?

Çocuklara nasihatlerde bulunan Çelik, "İyi insan olmak için mücadele edin. Hedeflerinize ulaşmak için çalışın ve asla pes etmeyin." dedi.

Vali Ali Çelik, ziyaret esnasında çocuklara hediyeler verdi.