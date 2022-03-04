Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

04.03.2022 14:41
Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evi yanan şehit ailesinin ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evi yanan şehit ailesinin ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

Vali Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç ve beraberindeki heyet, 3 gün önce Erikli köyü Karaburun Mahallesi'nde evi yanan şehit ailesi Selim ve Ayşe Yıldırım çiftini ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çelik, ailenin acil ihtiyaçlarının hemen karşılandığını, bundan sonraki süreçte de yapılması gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Ziyaret esnasında Şırnak'ta 1989 yılında şehit olan Onbaşı Efrahim Yıldırım için de dua edildi.

Şehit ailesinin evinde 3 gün önce gece saatlerinde henüz belirlenemeyen çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, ahşap ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

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Domaniç'in taleplerini dinledi Domaniç'in taleplerini dinledi Vali Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti Vali Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti

Musa Yılmaz, Domaniç, Kütahya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Valisi Ali Çelik, evi yanan şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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