Kütahya Valisi Ali Çelik göreve başladı - Son Dakika

Kütahya Valiliğine atanan Ali Çelik görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğünden Kütahya Valiliğine atanan Ali Çelik, belediye başkanları, vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılandı.

Çelik, Valilik'te gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Kütahya'nın, eğitimine ve kişisel gelişimine büyük katkı sunduğunu, kendisi için ayrı bir yeri olduğu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"1995 yılında Kütahya Sağlık Meslek Lisesinden mezun olup ayrıldım. Daha sonra 2000 yılında kaymakam adayı olarak bu kente geri geldim. 2020'de de vali olarak gelmek nasip oldu. İnşallah, eğitimimizin, kişisel gelişimimizin bir parçasına büyük katkı sunan bu şehre, bize verdiklerinin karşılığını verebiliriz. İnşallah geri geldiğimiz bu şehirde hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Bunu da tabi el birliğiyle yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın çizdiği perspektifte, yapılacak bütün hizmetlere katkı sunmak için el birliğiyle uğraşacağız."

Kütahya'nın önemli potansiyeli bulunan, kadim bir şehir olduğunu dile getiren Çelik, "Kütahya kendi medeniyetini kurgulamış, kendi içinde sosyal organizasyonu olan bir şehir. Buradaki medeniyet birikim, tarihsel önemi, turizm, tarım ve sanayi potansiyeli, şehrin ve insanının ülkeye olan katkısı azımsanmayacak düzeyde. Bugüne kadar birçok devlet adamı, yönetici, bürokrat bu şehre hizmet etmiş. İnşallah bizler de bu şehrin gelişimine katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.