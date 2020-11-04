Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti

04.11.2020 12:42
Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki ziyaret programına Kaymakamlık ile başlayan Vali Çelik, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Genel Meclisi üyeleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki ziyaret programına Kaymakamlık ile başlayan Vali Çelik, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Genel Meclisi üyeleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu tarafından Vali Çelik'e brifing verildi. Brifingde Kaymakam Mehmet Soylu, Vali Ali Çelik'e Pazarlar ilçesinde yapılan, yapımı devam eden yatırımlar ve İlçe hakkında genel konularda bilgiler verdi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci tarafından yapılan tanıtım sunumunda, Pazarlar'da yapılan, yapımı devam eden ve proje aşamasında olan projeler hakkında Vali Ali Çelik'e bilgi verdi. Başkan Demirci," Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm projemiz bizim için olmazsa olmazlardandır. Kentsel Dönüşüm projemizde büyük yol aldık. İnşallah başaracağız. Pazarlar GES projesi ilçemiz için önemli bir projedir. Projeyi hayat geçirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Gölet etrafında piknik alanlarında bulunacağı bir projemiz var. İlçemiz içerisinde yaklaşık 3 kilometrelik cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapacağız. Aynı zamanda Bu yıl içerisinde 20 bin metrekare beton kilitli parke taş döşemesi yaptık ve yıl sonuna kadar 10 bin metrekare daha beton kilitli parke taş döşemesi yapacağız. İlçemiz yeni sanayi sitesini tamamlayarak esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

Vali Ali Çelik, Kaymakamlık makamından başladığı ziyaretlere, Pazarlar yeni sanayi sitesi, Pazarlar Belediye Başkanlığı, Pazarlar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, Pazarlar Spor Lisesi, yapımı tamamlanan yeni Emniyet Amirliği hizmet binası, Kaymakamlık Hizmet binası inşaatı, Pazarlar Sulama göleti ve Pazarlar ilçesi ile Simav Kuşu beldesi arasında yapımı tamamlanan yaklaşık 9 kilometrelik sıcak asfalta incelemelerde bulundu.

Pazarlar İlçesinde yapımı devam eden yatırımlar ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, bir günlük mesaisini Pazarlar'a ayırdı.

Vali Çelik'e Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koak, Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, Pazarlar İl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Ertaş ve Hüseyin Akşen eşlik etti. - KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti
Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti

Kaymakamlık, Ali Çelik, Pazarlar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti - Son Dakika


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