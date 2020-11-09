Kütahya Valisi Ali Çelik Simav'da sırıkla kestane silkti - Son Dakika

KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, Simav'da kestane hasadı yaptı. Vali Çelik, bir vatandaşın tarlasındaki iki ağaçta bulunan kestaneleri sırıkla silkerek, topladı.

Simav Belediyesinin düzenlediği programa katılan Vali Çelik, beraberindekilerle birlikte 1250 rakımlı Simav Dağı'nın sarp yamaçlarına tırmanıp, sırıkla bir vatandaşın tarlasındaki iki ağaçtaki kestaneleri silkerek, topladı. Kendine has rengi, aroması, iriliği ve yola dayanıklılığı gibi özellikleriyle tanınan coğrafi işaretli Simav kestanesinin ekonomik açıdan ilçe halkı için çok önemli bir ürün olduğunu ifade eden Vali Çelik, Simav denilince ilk olarak akla tadıyla özdeşleşen organik ürün belgeli coğrafi işaretli Simav kestanesi geldiğini söyledi. İlçe ekonomisine yıllık 10-12 milyon liralık bir ekonomik katkı sağlayan kestaneye devlet olarak, millet olarak ve vatandaşlar olarak sahip çıkılmasını gerektiğini belirten Çelik, "Bugün Simav Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinliğe katılarak sırıkla kestane silktim. Çok keyif aldım. Yaklaşık 15-20 gün sürecek kestane hasadının Simav halkına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatasız, kazasız bir hasat sezonu temenni ediyorum" dedi.Simav'da kestanenin vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı teşkil ettiğini belirten Vali Çelik, önceki yıllara göre verimin artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kestane hasat programına Vali Çelik'in yanı sıra Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer, Simav Garnizon Komutanı Yarbay Mustafa Matar, daire müdürleri katıldı.