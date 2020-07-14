Kütahya Valisi Ali Çelik'ten "15 Temmuz" mesajı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik'ten "15 Temmuz" mesajı

Kütahya Valisi Ali Çelik, demokrasi tarihinin en önemli direnişlerinden biri olan 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin cesareti ve ferasetiyle Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı destansı bir mücadele verildiğini belirtti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, demokrasi tarihinin en önemli direnişlerinden biri olan 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin cesareti ve ferasetiyle Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı destansı bir mücadele verildiğini belirtti.

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Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin yaşadığı en karanlık gece olan hain darbe kalkışmasının tüm yurtta destansı bir mücadeleyle püskürtülüşünün 4'üncü yılında gurur ve hüznün bir arada yaşandığını belirtti.

FETÖ'ye karşı destansı bir mücadele verildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yurdun dört bir yanında kahramanlık öykülerinin yazıldığı o gecede vatan, millet ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 251 şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Meydanlara inin' çağrısının ardından bağımsızlığımız uğruna 7'den 70'e yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle alanları dolduran, tanklara karşı duran, atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden halkımıza sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Vali Çelik, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren tüm şehitleri minnetle andığını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Valisi Ali Çelik'ten '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

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