Kütahya Valisi Ali Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kütahya Valisi Ali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı, System.String[]

Kütahya Valisi Ali Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünü kurtuluşun topraklarında kutlamanın onur ve gururunu yaşadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"26 Ağustos'ta Büyük Taarruz ile başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Meydan Muharebesi ile kesin zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'mız yalnızca bizlere değil, dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret vermiş, ışık olmuş, yol göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi ile aziz milletimiz, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle yad ediyor; tüm Kütahyalı hemşehrilerimin Zafer Haftası'nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Zafer Haftası, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Valisi Ali Çelik'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

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