Kütahya Valisi Çelik, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü tebrik etti.

Çelik, kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, 102 yıldır Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirtti.

AA'nın dünyanın birçok coğrafyasında faaliyet gösteren büyük bir ajans olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla hizmet eden Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, doğru, eksiksiz ve tarafsızlık ilkesiyle görevini sürdüren çalışanlarına başarılar diliyorum."