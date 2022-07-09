KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK: BAYRAM İÇİN 10 KİLOMETREYE BİR EKİP GÖREVLENDİRDİK - Son Dakika
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KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK: BAYRAM İÇİN 10 KİLOMETREYE BİR EKİP GÖREVLENDİRDİK

09.07.2022 17:41

KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenle yolculuk yapabilmeleri amacıyla Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde oluşturulan trafik uygulama noktalarını denetledi.

KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenle yolculuk yapabilmeleri amacıyla Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde oluşturulan trafik uygulama noktalarını denetledi. Vali Çelik, 'Eskişehir'den ve Afyonkarahisar il sınırına kadar her 10 kilometreye bir ekip görevlendirdik. Dron destekli denetimlerimiz devam ediyoruz' dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı'nda görev yapan polis ve jandarma ekiplerini Eskişehir - Kütahya karayolu uygulama noktasındaki ziyaret etti. Vali Çelik'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç eşlik etti. Alınan tedbirler hakkında bilgi alan Vali Çelik, 1500 kadar personelin bayram tedbirleri kapsamında görev yaptığını ifade ederek, 'Vatandaşların kurallara uyması ve yaşamımızı kurallara uygun olarak devam ettirmeye çalışmamız. Bunların başında da trafik kuralları geliyor. Jandarma ve emniyet noktalarımızda arkadaşlarımız sürücülerimizin bazılarını durdurarak hem rehberlik etmeye hem de bildikleri kuralları tekrarlatarak farkındalık oluşturulması açısından çalışma yapıyorlar. İnşallah herkes kazasız, belasız sevdiklerine ulaşır. Bu kapsamda 9 günlük süre zarfında bin 500'e yakın kolluk personelimiz genel uygulamalarla vatandaşlarımızın huzur ve refahı için çalışmalarını devam ettirecekler. Vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde bayramlarını yapsınlar diye onlar ayakta olacaklar' şeklinde konuştu. Sürücü ve yolcuları trafik kuralları hakkında bilgilendiren Vali Çelik, hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Çocuklara şapka ve kırmızı düdük de hediye eden Vali Çelik, görev başındaki personelin de bayramını kutladı.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK: BAYRAM İÇİN 10 KİLOMETREYE BİR EKİP GÖREVLENDİRDİK - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÜTAHYA VALİSİ ÇELİK: BAYRAM İÇİN 10 KİLOMETREYE BİR EKİP GÖREVLENDİRDİK - Son Dakika
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