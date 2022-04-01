Kütahya Valisi Çelik, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i kabul etti - Son Dakika
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Kütahya Valisi Çelik, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i kabul etti

01.04.2022 15:07
Kütahya Valisi Çelik, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i kabul etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i makamında kabul etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i makamında kabul etti.

Çelik, Macaristan'ın Kütahya Fahri Konsolosu İsmet Güral'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Macar milli kahramanı Lajos Kossuth'un Osmanlı döneminde Kütahya'da misafir edilmesiyle başlayan dostluk bağı ve kardeşlik hukukunun karşılıklı ziyaretlerle kuvvetlendiğini söyledi.

Kossuth'un, Macaristan Anayasası taslağını Kütahya'da hazırlandığını hatırlatan Çelik, "Kossuth'un hatıraları 40 yıldır misafir edildiği ev olan Kossuth Müzesi'nde yaşatılıyor. Bu evde Macaristan Bağımsızlık Günü her yıl kutlanıyor. İki ülkeyi bir araya getirecek güzel bağlardan biri. Ev sahipliği, kardeşlik hukuku, birbirine güvenme, emin olma güzel duygular. Törenlerin kendi içinde barındırdığı anlamı gelecek nesillere anlatmamız lazım." dedi.

Başkonsolos Keller ise iki ülke arasındaki güçlü ilişkinin artarak devam etmesini temennisinde bulundu.

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İsmet Güral, Macaristan, İstanbul, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya Valisi Çelik, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i kabul etti - Son Dakika


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