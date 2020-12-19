Vali Ali Çelik, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çelik, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı karesine oy verdi.

Vali Çelik, seçkide bulunan her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini söyledi.

Anadolu Ajansının Kütahya'nın tanıtımına da büyük katkı sağladığını anlatan Çelik, "Anadolu Ajansı, ülkemizin ve dünyanın her yerinde hem yaşamı hem de yaşanılanları haberleştirme ve bunları fotoğraflarla aktarma konusunda çok başarılı. Bu başarıyı oyluyor olmak ve gördüğümüz fotoğraflara katkı sunmak, farkındalık sunmak için izlemiş olmak da ayrıca büyük bir keyif. Sahada çalışan tüm AA muhabirlerimize sağlıklı uzun bir ömür ve başarı diliyorum." dedi.