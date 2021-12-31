Kütahya Valisi Çelik "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çelik, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Baskın", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti" başlıklı karesini tercih eden Çelik, seçkideki her fotoğrafı büyük keyifle incelediğini söyledi.

Çelik, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ederek tüm AA çalışanlarına başarılar diledi.