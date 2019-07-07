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Kütahya Valisi'nden fabrikadaki patlamayla ilgili açıklama

1 saat önce

Kütahya Valisi'nden fabrikadaki patlamayla ilgili açıklamaKÜTAHYA - Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kütahya Valisi'nden fabrikadaki patlamayla ilgili açıklama
KÜTAHYA - Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Toraman, "Patlama gübre üretimi yapılan fabrikada bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldi. Büyük bir gürültü ve duman bulutu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını ekipler araştırdı. Sızıntı olmadığı belirlendi. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor" dedi.
Kütahya Valisi'nden fabrikadaki patlamayla ilgili açıklama
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
Kütahya, 3. Sayfa
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