Son Dakika Haberleri: Kütahya Valisi Ömer Toraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kütahya Valisi Ömer Toraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Toraman, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Toraman, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına", "yaşam" kategorisinde, Cem Genco'nun "Luceyn'in Türkiye'de Gülüyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını oyladı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini ifade eden Toraman, "Çok güzel ve anlamlı fotoğrafları seçmek için karar vermek zor. Anadolu Ajansı muhabirlerini çektiği fotoğraflar konusunda çok başarılı buluyorum. Anadolu Ajansı aynı zaman da çektiği fotoğraflarla Kütahya'nın güzelliklerinin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar. Çektikleri fotoğraflarla ilimizin ve Türkiye'nin adını dünyaya duyuran AA muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Sarıkamış, Türkiye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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