Son Dakika Haberleri: Kütahya Valisi Ömer Toraman'dan Eskişehir Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne ziyaret
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Kütahya Valisi Ömer Toraman'dan Eskişehir Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne ziyaret

53 dakika önce

Kütahya valisi Ömer Toraman, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman'dan Eskişehir Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]
Kütahya valisi Ömer Toraman, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Cevdet Kılıç'tan bir brifing alan Vali Toraman, Kütahya ilinde tesis kadastrosunun bitirilmiş olması ve bu ildeki kadastro yenileme faaliyetlerindeki çabalar için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toraman ayrıca Osmanlı'dan günümüze arazi yönetimi ve ekonomik ilişkilerinin özel ilgi alanında olduğu için tapu kadastro alanındaki son yıllardaki gelişmeleri yakından ve hayranlıkla izlediğini dile getirdi.

Eskişehir'de yapımı devam eden yeni hizmet binası ve Kütahya Tapu Kadastro Birimleri için planlanan Hazar Dinar İş Merkezi binası hakkında da bilgi alan Vali Toraman, adliye, tapu, nüfus gibi bazı kamu hizmetlerinin verildiği kamu hizmet yerlerinin vatandaş nezdindeki güven algısı için önem arz ettiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
Eskişehir, Kütahya, Yaşam
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