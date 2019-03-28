Son Dakika Haberleri: Kütahya Valisi Ömer Toraman'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman'dan Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, 1994 yılında Hakkari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Cafer Mavi'nin ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman'dan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, 1994 yılında Hakkari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Cafer Mavi'nin ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Altıntaş ilçesinde yaşayan şehit ailesini ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman'a Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ile ilçe protokolü üyeleri eşlik etti.

Şehit Jandarma Er Cafer Mavi'nin babası Hasan Mavi ile bir araya gelen Vali Dr. Ömer Toraman, her fırsatta ziyaret etmeye çalıştığı şehit ailelerinin birer emanet olduğunu, devletin her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.

Ziyaret sonunda Şehit Jandarma Er Cafer Mavi için dualar okundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

Yaşam
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