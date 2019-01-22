Son Dakika Haberleri: Kütahya Valisi Toraman Dağlık Arazide İnceleme Yaptı

Kütahya Valisi Toraman Dağlık Arazide İnceleme Yaptı

1 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki Yellice Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Toraman Dağlık Arazide İnceleme Yaptı, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki Yellice Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Kentin üst kısmında yer alan bölgeye giden Toraman'a Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım eşlik etti.

Orman Bölge Müdürü Kayım, il genelindeki ormancılık faaliyetleri hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Dumlupınar Üniversitesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Kütahya, Güncel
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