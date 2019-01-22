Kütahya Valisi Toraman Dağlık Arazide İnceleme Yaptı
1 saat önce
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki Yellice Dağı'nda incelemelerde bulundu.
Kütahya
Valisi Ömer Toraman, Orman İşletme Müdürlüğü
sınırlarındaki Yellice Dağı'nda incelemelerde bulundu.
Kentin üst kısmında yer alan bölgeye giden Toraman'a Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
, İl Jandarma
Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
ile Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım eşlik etti.
Orman Bölge Müdürü Kayım, il genelindeki ormancılık faaliyetleri hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:02 Kaynak: AA
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