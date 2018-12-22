Kütahya Valisi Toraman'dan, Eskişehir Valisi Çakacak'a Ziyaret
3 saat önce
Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile birlikte Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile birlikte Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Vali Toraman'ı ve Emniyet Müdürü Çevik'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.
Kütahya Vali Ömer Toraman, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.(EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:35 Kaynak: İHA
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