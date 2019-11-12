Kütahya Valisi Torman:

Kütahya Valisi Ömer Toraman, çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Toraman, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Sanayi Kuruluşları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri İstişare Toplantıs'ında, ticaret ve meslek odaları, sanayiciler ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürleriyle bir araya geldi.



Toraman burada yaptığı konuşmada, mesleki eğitimle birlikte yaşanacak gelişmelerle birlikte üretimde de ciddi bir ilerleme olacağını söyledi.

Meslek liselerinin artık öğrencilerin gitmek istemedikleri bir okul türüne dönüştüğüne dikkati çeken Torman, şunları kaydetti:

"Oysa olması gereken kesinlikle böyle değil. Biz bütün çocukları bir merkezi sınav saplantısıyla ve hepsine çok ulaşamayacakları önlerine hedefler koyarak bu çocukları mesleki eğitimden uzaklaştırdık. Eğitimin içinde de hem zamanlarını kaybetmelerine hem ailelerin ekonomik olarak kayba uğramalarına hem de çocukların psikolojik ve sosyal olarak gelişimlerine olumsuz etki sağladık. Öğrencilerimiz ilkokulu bitirdiğinde sanki hepsi doktor olacakmış, hukukçu olacakmış gibi yönlendirmeye başladık. Bu çok büyük bir tuzak aslında. Çünkü o kadar çok öğrencinin tıp eğitimi, hukuk eğitimi alması mümkün değil, gerek de değil. Evet bu ülkenin doktora da hakime de ihtiyacı var ama bir ülke sadece bu iki meslekten oluşmuyor. Binlerce, yüzlerce meslek var bu işleri yine bu toplumun fertleri yapacak."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç da mesleki eğitimin önemini belirten birer konuşma yaptı.

Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mesleki eğitim alanında yaptığı çalışmalardan oluşan slayt gösterisinin ardından sona erdi.