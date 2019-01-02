Kütahya Van'da Trafik Kazasında Ölen Polis Memuru Kütahya'da Toprağa Verildi

Van'da trafik kazasında ölen polis memuru Kütahya'da toprağa verildiVan'ın Edremit ilçesinde, kendi aracı ile göreve giderken kaza yapıp yaşamını yitiren polis memuru Uğur Sarıkaya (25), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilçam Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Van'da trafik kazasında ölen polis memuru Kütahya'da toprağa verildi



Van'ın Edremit ilçesinde, kendi aracı ile göreve giderken kaza yapıp yaşamını yitiren polis memuru Uğur Sarıkaya (25), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilçam Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.



Van İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Uğur Sarıkaya, dün (salı) saat 11.00 sıralarında mesaisine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Yolda virajı alamayan 5 yıllık polis Sarıkaya'nın aracı takla attı. 2 yıllık evli olan Sarıkaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sarıkaya'nın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi, Yeşilçam Köyü'ndeki babası Halil Sarıkaya ve annesi Mukadder Sarıkaya'ya acı haber tez ulaştı. Acı haberi alan yakınları Uğur Sarıkaya'nın hem Yeşilçam Köyü'ndeki baba evine, hem de Simav Cuma Mahallesi, Şeyh Bedrettin Caddesi'ndeki dedesi Mehmet Sarıkaya'nın evine Türk bayrağı astı. Sarıkaya'nın baba evi ve dedesinin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup, taştı. Sarıkaya'nın cenazesi anı gün Van'dan uçakla İzmir'e gönderildi. Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu buradan da karayolu ile baba ocağı Simav'a getirilip, bugün saat 02.00 sularında Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu.



TABUTA SARILIP, AĞITLAR YAKTILAR



Polis memuru Sarıkaya'nın meslektaşları tarafından bugün morgdan alınan cenazesi ilk olarak ilçe merkezindeki Cuma Mahallesi, Şeyh Bedrettin Sokak'taki dedesi Mehmet Sarıkaya'nın evine getirildi. Burada hellalik alınmasından sonra Sarıkaya'nın cenazesi Simav'a 20 kilometre mesafedeki baba ocağının bulunduğu Yeşilçam köyüne götürüldü. Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı öncesi köy meydanına getirildi. Burada gözyaşları sel oldu. Ölen polisin annesi Mukadder Sarıkaya, eşi Betül Sarıkaya, babası Halil Sarıkaya ve kardeşi Mehmet Sarıkaya, tabuta sarılarak ağıtlar yaktı.



Sarıkaya için öğlende Yeşilçam Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav ilçe protokolü, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, vatandaşlar ile yakınları katıldı.



'OĞLUM UĞUR'A HAKKINIZI HELAL EDİN'



Halil Sarıkaya cenaze töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Sözün bittiği yerdeyim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Buraya kadar gelip bize destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Oğlum Uğur'a haklarınızı helal edin dedi. Bunun üzerine cenaze namazına katılanlar hepbir ağızdan Helal olsun diye karşılık verdi. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Sarıkaya'nın cenazesi Yeşilçam Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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