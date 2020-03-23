Kütahya ve Bilecik'te koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi - Son Dakika
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Kütahya ve Bilecik'te koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi

6 saat önce

Kütahya ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlörlerinden yapılan duaya, vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Kütahya ve Bilecik'te koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi, System.String[]

Kütahya ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlörlerinden yapılan duaya, vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Kayıboyu Camisi'nde yatsı ezanının ardından cami imamı tarafından dua yapıldı.

Anonsta, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadesi kullanıldı.

Duayı evinden ve balkonlarından takip eden vatandaşlar, yeni tip koronavirüsün bir an önce son bulması için "Amin" diyerek, dualarının kabul olmasını diledi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Merve Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün son bulması için dua ettiklerini ifade ederek, dua yapılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Selim Aydemir ise "Dualarımızı bu hastalıktan kurtulmak için yaptık. En az zararla bu virüsten kurtuluruz inşallah." dedi.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar yatsı ezanının ardından edilen duaya evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerini açıp eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edileceğini duyurması üzerine Kütahya'da da yatsı ezanının ardından minarelerden dua edildi.

Saray Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde okunan yatsı ezanının ardından yapılan duaya mahalle sakinleri evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerini açarak eşlik etti.

Evinin balkonundan duaya katılan mahalle sakini Mustafa Yeniceli, virüs felaketine karşı Allah'ın yardımını dilediklerini belirterek, "İnşallah bu virüs felaketinden Allah'ın yardımıyla ve birlik ve beraberlik içinde olarak kurtulacağız. Yetkililerimizin yaptığı uyarılara uymamız gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:46 Kaynak: AA

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