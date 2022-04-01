Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor - Son Dakika
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Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor

01.04.2022 14:14
Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor

Kütahya ve Eskişehir il sınırları içinde yer alan, geçen yılın ikinci yarısında kuraklıktan etkilenen Porsuk Barajı'nda son aylardaki yağışlar ve kar erimeleriyle su seviyesi yükselmeye başladı.

Kütahya ve Eskişehir il sınırları içinde yer alan, geçen yılın ikinci yarısında kuraklıktan etkilenen Porsuk Barajı'nda son aylardaki yağışlar ve kar erimeleriyle su seviyesi yükselmeye başladı.

Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, 434 milyon metreküp aktif hacim kapasitesine sahip barajın, tarımsal sulama ve balıkçılıkta da önemli bir işlevi bulunuyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen aralık ayında yüzde 34,8 olan barajdaki su seviyesi yüzde 42,7'ye yükseldi. Geçen yıl bugünlerde barajda seviye yüzde 38,6 ölçülmüştü.

Kıyıdaki yerleşim birimlerinden Kütahya merkeze bağlı Sofça köyünün muhtarı Ali Ekber Yiğit, AA muhabirine, Porsuk Barajı'nın bölge insanı için önemli olduğunu söyledi.

Bu kaynağın köylülerin ekmek kapısı olduğunu belirten Yiğit, "Biz köy sakinleri olarak neredeyse suyla yatıp suyla kalkıyoruz. Köyümüzde her 4 kişiden 3'ü balıkçılıkla uğraşıyor ve geçiniyor. İnşallah yağışlar bollaşır ve barajımız istenilen şekilde dolar, bizler de buradan geçimimizi sağlamaya devam ederiz." dedi.

Yiğit, birkaç yıldır üst üste yaşanan kuraklık nedeniyle barajda önemli bir çekilme yaşandığını anlattı.

Son aylarda bol yağışla seviyenin artmaya başladığını dile getiren Yiğit, "Ümit ediyoruz ki bahar yağışlarında bu seviye daha da yükselecek ve artacaktır. Önümüzdeki yıllarda da bu kış gibi üst üste güzel yağış olursa baraj eski seviyesine ulaşacaktır." diye konuştu.

Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor
Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor
Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor
Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor

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Porsuk Barajı, Eskişehir, Kütahya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya ve Eskişehir'in su kaynağı Porsuk Barajı'nda seviye artıyor - Son Dakika


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