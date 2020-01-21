Kütahya virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı 9 yaralı - Son Dakika

Kütahya virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı 9 yaralı

35 dakika önce

Virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı: 9 yaralıKÜTAHYA'da virajı alamayıp karşı şeride geçen otomobil, minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı: 9 yaralı

KÜTAHYA'da virajı alamayıp karşı şeride geçen otomobil, minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleriyle birlikte 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde 75'nci Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarında meydana geldi. Yusuf Kadir Işık yönetimindeki 34 HH 7376 plakalı otomobil, Ticaret ve Sanayi Odası mevkiine geldiğinde virajı alamayınca karşı şeride geçerek, Hasan Hüseyin Döven yönetimindeki 43 SP 683 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Yusuf Kadir Işık'la birlikte Görkem Işık, Mert Can Özpehlivan, Uğur Berkay Ulukan ile minibüs sürücüsü Hasan Hüseyin Döven, araçta bulunan Ayşe Betül Döven, Meryem Döven, Sümeyye Döven ve İrem Döven yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı 9 yaralı

Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beril Işık, yıllardır tedavi gören Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi: Gözleriyle iletişim kuruyor
2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 03:26:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]