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Kütahya'ya 13 yeni araç - Son Dakika

Kütahya'ya 13 yeni araç

08.06.2021 10:41
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Kütahya İl Özel İdaresi, araç filosuna 13 yeni araç ekledi.

Kütahya İl Özel İdaresi, araç filosuna 13 yeni araç ekledi. 6 milyon 782 bin 588 TL maliyetli greyder, silindir, yükleyici, panelvan binek, damperli kamyon, Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı, su tankeri ve panelvan minibüsler düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

İl Özel İdaresinde düzenlenen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

Törende İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, hizmete girecek olan iş makineleri ve araçlar hakkında bilgiler verdi.

"Zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz"

İl Özel İdaresinin 231 adet araç ve iş makinesiyle hizmet verdiğini söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, araçların her yıl ihtiyaca göre yenilendiğini söyledi. 13 araçla hizmet kalitesinin artırılarak zaman ve maliyetten tasarruf edileceğini ifade eden Yılmaz, "Kütahya, kırsala hizmet noktasında çok iyi bir noktada. Makineler yenilendikçe ekiplerimizin motivasyonu yükseliyor, iş yapabilme kapasitemiz artıyor. 2014 yılında bin km. hedef koyduk. 2021 yılını tamamladığımızda 900 km'nin üzerinde sıcak asfalt ve beton yol çalışması yapmış olacağız. Böylelikle 2014 yılındaki bin km hedefimizi 2022 yılında tamamlayarak Kütahya'nın grup yollarının yüzde 90'ını konforlu, ulaşılır yapmış olacağız" dedi.

İş makineleri ve araçların hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Kırsalda çok ciddi hizmetlerimiz var. Bunun daha da iyi gitmesi adına bugün makine parkımıza yeni araçlar kazandırdık. 546 köyümüzde, belde ve ilçelerimizde İl Özel İdaremizin alanında çok ciddi hizmetlerimiz oluyor, olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Araçlarımızın yaş ortalaması 9"

6 milyon 782 bin 588 TL karşılığında, 2021 yılı içerisinde toplam 13 araç alındığını kaydeden Vali Ali Çelik, 3 milyonunun Hazine ve Maliye Bakanlığınca hibe edildiğini söyledi. Kütahya İl Özel İdaresinin genç ve güçlü bir makine parkına sahip olduğunun da altını çizen Vali Çelik, "Araçlarımızın yaş ortalaması 9 yıl. Bu ortalamayı düşürmek de hedeflerimiz arasında" dedi.

Kütahya İl Özel İdaresinin Türkiye'nin en güçlü özel idarelerinden biri olduğunu aktaran Vali Çelik, "2005 yılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan KÖYDES projesinin başlangıç noktası olan "şehirde ne varsa köyde de o olacak" vizyonu çerçevesinde birçok köyümüzü görme şansımız oldu. Çocuk oyun parklarından halı sahalara, grup köy yollarından, sıcak asfalta, parke taşlarından kanalizasyona kadar birçok sorunun çözümünde ciddi mesafeler kat edilmiş. Birkaç eksiğimiz ve sorunumuz var onları da milletvekillerimiz, İl Genel Meclisi üyelerimiz sahada tespit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Birlik, beraberlik ve uyum güçlü kılıyor"

12 ilçe, 546 köyde hizmet veren Kütahya İl Özel İdaresinin hizmet başarısının birlik ve beraberlikten geldiğine dikkat çeken Vali Çelik, "Buradaki planları ve hedefleri sistematik bir program çerçevesinde yürütüyorlar. Bunu sağlayan en önemli güç de birliktelik. İl Genel Meclisi üyelerimiz burada uyumlu bir çalışma yürütüyorlar. Meclisimiz, İl Özel İdaremiz müthiş bir emek ve enerji sergiliyorlar. Onların ihtiyaç duyduğu kaynak noktasında da milletvekillerimizin önemli desteği var. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İş makinesi ve araçlarımızın şehrimize, Özel İdaremize hayırlı olmasını temenni ediyor; kazasız, belasız bir çalışma diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'ya 13 yeni araç
Kütahya'ya 13 yeni araç
Kütahya'ya 13 yeni araç
Kütahya'ya 13 yeni araç

Milletvekili, Türk Lirası, AK Parti, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'ya 13 yeni araç - Son Dakika Ekonomi


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