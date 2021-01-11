Kütahya'ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet - Son Dakika

Kütahya'ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet

11.01.2021 11:38
Kütahya'ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, Kütahya'ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet yaptığı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, Kütahya'ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet yaptığı belirtildi.

Kütahya'da yeni projelerle 115 bin 910 dekarlık zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Kütahya topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 95 milyon 614 bin 520 TL ilave zirai gelir artışı sağladık. 143 bin 940 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor. Kütahya'mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 10 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 10 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 143 bin 940 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kütahya zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır" dedi.

"9 baraj ve 2 göletin inşaatı devam ediyor"

Ege'nin ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Kütahya'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 152 adet tesis ile 1 milyar 278 milyon 478 bin 552 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, "Kütahya il genelinde son 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet inşa ettik. İnşaatı devam eden 9 baraj ve 2 gölet ile 105 bin 540 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır. Diğer taraftan Kütahyalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Kütahya'nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 9 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının devam ediyor" diye konuştu.

"Memba kalitesinde içme suyu"

Genel Müdür Yıldız, "Diğer taraftan işletmeye alınan 1 adet içme suyu tesisini 2019 yılında tamamlayarak, toplamda 105 bin 595 kişi için yılda 15 milyon mekreküp içme suyu temin ediyoruz. Bununla birlikte proje ve planlama safhasında çalışmalarımız devam etmektedir. Kütahya'da taşkın riskini azaltıyoruz. Ayrıca; Kütahya ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 102 adet taşkın koruma tesisi ile 128 yerleşim yeri ve 11 bin 463 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 13 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir. Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı çalışmalarımız kapsamında; Kütahya ilimizde, 14,6 milyon metreküp su depolama kapasiteli 1 adet tesis işletme durumunda olup, proje ve planlama safhasında çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya'ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet
Kütahya'ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet

Devlet Su İşleri, Türk Lirası, Kütahya, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'ya 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet - Son Dakika


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