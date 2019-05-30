Son Dakika Haberleri: Kütahya'ya 208 milyon TL'lik elektrik yatırımı
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Kütahya'ya 208 milyon TL'lik elektrik yatırımı

1 saat önce

Kütahya'da elektrik dağıtım ve satışını yapan firmanın 208 milyon TL'lik yatırım yapacağı bildirildi.

Kütahya'ya 208 milyon TL'lik elektrik yatırımı, System.String[]
Kütahya'da elektrik dağıtım ve satışını yapan firmanın 208 milyon TL'lik yatırım yapacağı bildirildi.

Konuyla ilgili AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Memleketimizde 2017 yılına kadar elektrik dağıtım ve satış faaliyetlerini sürdüren Yıldızlar 3S Holding'in hizmetlerini aksatması neticesinde enerji yatırımlarında yaşadığımız problemleri aşmak için AK Parti Kütahya milletvekilleri olarak konunun her daim takipçisi olduk.2017 yılında Zorlu Holding'in Kütahya'mızında içerisinde bulunduğu Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir bölgelerinde elektrik dağıtım ve satış faaliyetlerini devralmasıyla birlikte yeni yatırımların önü de açılmış oldu. Bu kapsamda Kütahya'mızın her ilçesinin içerisinde bulunduğu 2019 yılı yatırım programına alınan ve ihaleleri tamamlanan 208 milyon 486 bin 296 TL bedelli yatırımın sözleşmeleri imzalanmış olup şantiyeler kurularak inşaat çalışmaları başlama aşamasındadır. Yeraltı tesisleri yoğunluklu bu yatırımlar neticesinde enerji nakil hattının uzunluğu 760 kilometre olacak.Önceki dönemlerden eksik kalan işler de tamamlanmış olacaktır. Söz konusu yatırımlarımızın Kütahya'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:13 Kaynak: İHA
AK Parti, Kütahya, Güncel
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