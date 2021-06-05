Üye Girişi
Kütahya'ya 238 müjde birden - Son Dakika

Kütahya'ya 238 müjde birden

05.06.2021 12:58
Kütahya'ya 238 müjde birden, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler yaptıkları ortak açıklamada, Kütahya'ya 238 ayrı spor yatırımı yapılacağı müjdesini verdiler.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler yaptıkları ortak açıklamada, Kütahya'ya 238 ayrı spor yatırımı yapılacağı müjdesini verdiler.

İl Merkezi ve ilçelerine yapılacak Spor Toto yatırımların detaylarının verildiği ortak açıklamada, "14 Mart 2021 tarihinde şehrimize bir dizi ziyaret için gelen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ardından Bakanlığımızın Spor Toto Yatırımlarıyla Kütahya'mıza 238 Müjde birden geldi. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kütahyamıza, gençlerimize, öğrencilerimize ve sporcularımıza hayırlı olsun" denildi.

Kütahya ve ilçelerine yapılacak spor yatırımları

Yapılan ortak çalımlamada, "Kütahya merkeze, belediye aracılığıyla 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Gençlik Merkezinin yenilenmesi, merkez ve ilçe köylerine 25 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 25 Adet basketbol ve voleybol sahası, merkez ve köylere 100 adet basketbol potası,1 adet bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol ve voleybol sahası. Merkez Seyitömer beldesi 1 adet prefabrik spor salonu yapımı. Altıntaş ilçesine, mevcut spor salonun yanına 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet basketbol ve voleybol sahası, mevcut binanın genç ofise dönüştürülebilme, mevcut futbol sahasına ek soyunma odası yapılması,1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı. Aslanapa ilçesine, 1 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı. Çavdarhisar ilçesine, mevcut sentetik çim yüzeyli futbol sahasının zemininin yenilenmesi ve üzerinin kapatılması, 1 adet basketbol ve voleybol sahası, 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, mevcut spor salonunun bakım onarımı, 1 adet Gençlik Merkezi yapımı. Domaniç ilçesine, yağlı güreş alanına 250 seyirci kapasiteli tribün yaptırılabilmesi, mevcut futbol sahasına soyunma odası,100 seyirci kapasiteli portatif tribün yapılması, Domaniç ilçesindeki binanın Gençlik Merkezine dönüştürülebilmesi. Domaniç Çukurca'ya 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı. Dumlupınar ilçesine, 1 adet mahalle tipi Gençlik Merkezi, Meslek Yüksekokulu bahçesine 1 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı. Emet ilçesine, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 4 adet basketbol ve voleybol sahası,1 adet tenis kortu ve koşu yolu, 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2'li tip soyunma odası, 250 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı. Gediz ilçesine, Murat Dağına teleferik, 1 adet Gençlik Merkezi, 1 adet tenis kortu,1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet sentetik yüzeyli atletizm pisti yapımı. Hisarcık ilçesine, 2 adet basketbol ve voleybol sahası yapımı. Simav ilçesine, Yüzbir Evler Mahallesinde bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının üstünün kapatılabilmesi ve sentetik çiminin yenilenebilmesi,1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Gölcük Mesire Alanına kızak ve doğal buz pisti yapımı. Simav Akdağ'a 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Simav Kuşu'ya 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı. Simav Naşa'ya, 1 adet basketbol ve voleybol sahası yaptırılması. Simav Çitgöl'e, mevcut futbol sahasına 300 seyirci kapasiteli tribün yaptırılması. Simav Demirci'ye, 1 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılması. Şaphane ilçesi, Ömer Halis Demir Ortaokulunda mevcut bir sınıfın Genç Ofise dönüştürülmesi. Tavşanlı ilçesine, 1 adet tip yarı olimpik yüzme havuzu, Göbel Termal Merkeze 1 adet Gençlik Kampı, 4 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 15 adet mahalle tipi basketbol sahası yapımı" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kütahya'ya 238 müjde birden
Kütahya'ya 238 müjde birden
Kütahya'ya 238 müjde birden

basketbol, Hisarcık, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kütahya'ya 238 müjde birden - Son Dakika Spor


Son Dakika

Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu         
18:39
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım         
17:58
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir         
17:36
Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?         
16:17
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 19:17:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'ya 238 müjde birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement