Kütahya'ya 37 milyon 820 bin lira KÖYDES ödeneği ayrıldı - Son Dakika

Kütahya'ya 37 milyon 820 bin lira KÖYDES ödeneği ayrıldı

30.04.2021 14:04
Kütahya'ya 37 milyon 820 bin lira KÖYDES ödeneği ayrıldı, System.String[]

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 2021 yılında Kütahya'ya 37 milyon 820 bin lira KÖYDES ödeneği ayrıldığını belirtti.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 2021 yılında Kütahya'ya 37 milyon 820 bin lira KÖYDES ödeneği ayrıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında ortaya koyduğu yüksek irade ve vizyon doğrultusunda köylerin altyapısını destekleme projesi adıyla bilinen KÖYDES projesinin Cumhuriyet tarihinin kırsalda en büyük kalkınma hamlesi ve altyapı programı olduğunu söyleyen Başkan Musa Yılmaz," Bu vesile ile 2005 yılından bu yana her yıl köylerimize kırsala ciddi kaynaklar aktarılmasına onay ve karar veren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıl 33 milyon 810 bin lira gibi bir ödenek ilimize tahsis edilmiş olup, ilçelerimizin köy sayısı nüfusu ve yolağı kriterleri esas alınarak direkt ilçelerin hesabına aktarılmıştı. Bu yıl da Cumhurbaşkanlığının 28 Nisan 2021 günü 3917 sayılı kararıyla KÖYDES ödenekleri belli olmuş, 37 milyon 820 bin lira gibi çok önemli bir ödenek direkt ilçelerimizin hesabına başta belirttiğim kriterler doğrultusunda aktarılacaktır. Tabii kırsalda bu ödenekler yol, içme suyu, kanalizasyon ve sulama da kullanılabiliyor. Bunun haricinde başka bir projede kullanılamıyor. Şimdiye kadar bu ödenekler sayesinde 546 köyümüz ve 109 bağlısınının altyapısını yüzde 95'ler seviyesinde bitirdik diyebiliriz. Tabii hayat devam ederken yeni ihtiyaçlar ve yenilemeler ortaya çıkıyor. Bu talepler doğrultusunda önümüzdeki günlerde valimizin koordinesinde bir toplantı yapılacak ilçe kaymakamlarımızın katılımıyla ihtiyaçlarımız tespit edilecek ve bu kaynaklar ilçelerde kaymakamlarımızın başkanlığında il genel meclis üyelerimizin öneri ve katılımlarıyla özel idare teknik ekiplerinin de verileri dikkate alınarak projeye dönüştürülecektir. Bu sene bu projeleri bitirdiğimizde ki yıl içinde kullanmak zorunluluğumuz var. Bitirdiğimizde Kütahya kırsalında altyapı anlamında çok daha iyi bir noktaya ulaşmış olacağız ve bu vesileyle tekrar başta Cumhurbaşkanımıza hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi sürecine rağmen ödenekler kesintisiz artarak devam ediyor. Ödeneklerin ilimize ilçelerimize köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'ya 37 milyon 820 bin lira KÖYDES ödeneği ayrıldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Musa Yılmaz, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'ya 37 milyon 820 bin lira KÖYDES ödeneği ayrıldı - Son Dakika


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